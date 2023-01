U19 Regionali, il programma della 14ª giornata

Tutto pronto per il weekend inaugurale dei campionati regionali. Si avvicina il primo calcio d’inizio del 2023 per gli Under 19 regionali dei gruppi A, B, C e D . L‘Attesa è finita. Dopo la lunga pausa invernale stanno per tornare dunque le emozioni di uno dei campionati più performanti della categoria, e che condurrà all’ingresso nel calcio dilettantistico tanti protagonisti della stagione odierna. In palio le finali regionali e la gloria eterna per coloro i quali porteranno a casa il titolo. Qui ripercorse le gare di cartello e il programma completo di tutte le incontri girone per girone.

Gruppo A. a gara sicuramente da vedere è quella fra Pro Eureka e il Borgomanero, prima contro terza. Solo 5 lunghezze le separano e un passo falso della prima della classe potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone in vetta, visto che il Città di Cossato sarà impegnato contro l’Alicese Orizzonti. Anche questo scontro interessante per quanto riguarda i quartieri alti. Poi Sparta Novara a far visita all’Arona e Gassino in gira ad Oleggio. Ma sarà proprio una scampagnata? Gattinara-RG Ticino, Briga-Baveno e Biellese-Bulé Bellinzago chiudono il quadro. Tra le 14:30 e le 15 l’inizio degli incontri.

Girone B. Le prime quattro hanno fatto terra bruciata dietro, sarà difficile vedere ribaltoni. Intanto il primo incontro dell’anno inizia molto soft il quartetto di testa. La Volpiano Pianese farà gli onori di casa al Caselle, l’Ivrea invece sarà ospitato dal fanalino di cosa Montanaro. Lascaris in trasferta contro la Druentina e Alpignano contro il Vda Charvensod, in quello che probabilmente è lo scontro più equilibrato. Chiudono il 14° appuntamento Rosta-Borgaro, Venaria-Rivarolese e Pianezza-Quincitava: tutte formazioni che potrebbero partire col piede giusto nel nuovo anno.

Girone C. Anche nel terzo raggruppamento partenza senza traumi per la capolista Cheraschese e l’antagonista Cuneo Olmo, impegnate rispettivamente contro Carignano, quartultimo, e Carmagnola, penultimo. Capolista davanti al pubblico amico, Cuneo in trasferta. La sfida sicuramene più interessante della giornata è Savigianese-Monreale, squadre in piena lotta per un posto fra le fab four: Savignanese terza e Monreale quinta, dietro alla Giovanile Centallo che invece ospiterà il Valle Po. Chiudono Candiolo-Saluzzo, Alba-Trifarello e Roretese-Albese.

Girone D. Nell’ultimo insieme d’ordine alfabetico pochi scontri al cardiopalma, tutte le big iniziano con match sulla carta abbordabili ma solo in apparenza: il cosiddetto “clamoroso al Cibali” è sempre dietro l’angolo. Capolista Lucento in casa dell’Ovadese, mentre il Cbs - secondo ad un punto dalla vetta - ospiterà il Mercadante. Per Vanchiglia e Acqui gare interne contro Savio Asti e Moderna, con il Vanchiglia pronto a testare i suoi nuovi acquisti. Chiudono la prima gara del 2023 gli scontri Pozzomania-Annonese, Cenisia-Castellazzo.