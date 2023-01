U17 Regionali, il programma della 14ª giornata

In avvicinamento il weekend inaugurale dei campionati regionali. Ormai prossimo il primo fischio d’inizio del 2023 per gli Under 17 regionali dei gruppi A, B, C e D . Finalmente si parte! Dopo la lunga pausa invernale la girandola d’emozioni è pronta ad aprire i battenti per la gioia di appassionati e sportivi di ogni bandiera. In palio non solo le finali regionali e la gloria per coloro che conseguiranno il titolo, ma anche la categoria per la prossima stagione (2023/24). Qui ripercorse le gare di cartello e il programma completo di tutte le incontri girone per girone.

Gruppo A. La capolista Volpiano Pianese sarà accolta dal Ivrea. Gara interessante, questa, perché l'Ivrea dovrà cercare di rientrare nelle prime quattro posizioni mentre le foxes dovranno tenere a debita distanza la Biellese. Per entrambe è fondamentale conquistare i tre punti. A seconda della classe invece accoglierà la Strambinese, ultimo in classifica. Ma sarà Sparta Novara-Baveno lo scontro più interessante del weekend: in palio la terza piazza. Chiudono il quadro le partite Borgosesia-Turricola Terruggia, Accademia Borgomanero-Casale, Città di Cossato-Union Novara e RG Ticino-Verbania.

Girone B. In questo gruppo non c'è nemmeno uno scontro al vertice, ma tante partite che potrebbero inaspettatamente stravolgere esiti sulla carta già scritti. Nuovi innesti, il recupero di qualche infortunato o una quadra inaspettatamente trovata potrebbero difatti sbilanciare gli equilibri finora instauratisi. Pro Eureka a Lucento, Lascaris in casa col Pont Donnaz, Alpignano contro il Grugliasco e Rosta col fanalino Torinese 1894. Chiudono la prima giornata Spazio Talent-Rivarolese, Quincinetto-Cenisia e Vanchiglia-Vda Charvensod.

Girone C. Inutile dire che Cheraschese-Nichelino Hesperia sia la partita di cartello della giornata, anche perché il Chisola sarà col Caraglio e il Pinerolo contro la Bruinese. Prima contro terza è sempre uno scontro capace di stravolgere gli interi equilibri della vetta, per cui vale la pena seguirlo fino all’ultimo secondo. Poi ancora, Fossano-Salice con la speranza dei secondi di non essere più “piangenti”; Bra-Beiborg per i playoff ma allo stesso tempo per i playout, a seconda che vinca l’una o l’altra. Cuneo Olmo-Busca e Giovanile Centallo-Saviglianese chiudono il palinsesto domenicale.

Girone D. Nell'ultimo raggruppamento la sfida più interessante si profila CBS-Asti, valevole il terzo gradino del podio. Quindi la capolista Chieri contro il Beppe Viola, Acqui in casa col Canelli. Moderna con la Novese, in trasferta, per allontanare la zona di pericolo. Poi Albese-Pertusa, Bacigalupo-Alba e Derthona-Moncalieri chiudono la mattinata, con quest’ultimo match utile per sapere chi andrà alla caccia delle prime quattro fuggiasche.