U19 Nazionali: Chieri forza 5, Chisola mai domo.

Il Chieri di Loria prosegue la marcia verso il tricolore, rifilando un sonoro 1 a 5 alla formazione ligure del Vado. Il successo griffato dalle doppiette di Patruno, Re e dal gioiello del solito Castagna, ha permesso ai rossoblù di mantenere intatto il vantaggio sul secondo posto, presidiato dal Ligorna (vittoria di misura per gli scudati contro il Casale di Maurizio Germano).

Continua il momento magico anche per il Chisola. La banda di Gnan supera al "Dino Marola" il Derthona (Tomatis,Fregnan e Passarelli per i biancoazzurri) e irrompe in zona play-off. Acuto del Bra, che dopo due sconfitte consecutive, infligge una durissima punizione all'Asti (3-0); mentre la Pro Vercelli non va oltre il pareggio contro il Pont Donnaz (2-2).

Crolla il Pinerolo sul campo del Sestri Levante (per la squadra di La Spina la debacle esterna costa l'undicesimo posto in classifica). Infine alla Fezzanese basta il tap-in di Fiori per battere la Sanremese.

Nel prossimo turno i riflettori saranno focalizzati sul big match del "Roberto Rosato" tra la capolista Chieri e la sorpresa Chisola.