U19 Nazionali, Vado-Chieri 1-5

Marcatori: pt 11' Re, 29' Patruno, 36' Castagna, 43' Re; st 1' Patruno, 15' Leonardo Carastro (V).

Vado: Tredici 5.5, Minuto 6, Seccafen 5 (st 1' Morchio 6), Luigi Carastro 5.5, Dagnino 5 (st 8' Sambarino 6), Cestelli 6, Bonanni 6 (st 41' Vermiglio sv), Saracco 5, Leonardo Carastro 7, Casassa 5.5, Pesenti 6 (st 1' Turone 6). A disp.: Melillo, Mara, Berruti, Gualberti. All.: Gracchi.

Chieri: D'Angelo 6, Ciociola 6.5, Desopo 6, Barbero 6.5, Gallone 6.5, Bianco 6 (st 37' Rizzo 6), Sussetto 6.5, Dumani 6, Re 8 (st 19' Gentileschi 6.5), Castagna 7.5 (st 19' Mastrapasqua 6), Patruno 8 (st 41' Carbone sv). A disp.: Terrazzino, Voci, Croce. All.: Loria.

Arbitro: Andreazza di Savona 6.

Chieri schiacciasassi. L'armata di Loria prosegue il momento glorioso e nella città di Saone (figlio di Giove e Taigete) rifila un sonoro 1 a 5 al Vado. I rossoblù mantengono un cospicuo vantaggio sul Ligorna, seconda della classe e distante sette lunghezze dalla capolista del girone A degli U19 Nazionali. Per i padroni di casa, invece, la sconfitta costa il quinto posto della classifica, in piena zona play-off. La sfida bella e avvincente regala fin da subito forti emozioni. All' undicesimo giro di lancette la formazione di Loria spezza gli indugi, grazie al destro di Re che non lascia scampo all'estremo difensore ligure. Galvanizzato dal vantaggio il Chieri insiste e persiste, trovando la rete del bis con Patruno. Il doppio svantaggio provoca un duro contraccolpo ai padroni di casa, inermi davanti alla ricca qualità dei rossoblù. Al 36' il pistolero Castagna (decimo centro in campionato) cala il tris; mentre è nuovamente Re a griffare il poker. Nella ripresa la rete del numero undici Patruno lancia in Paradiso il Chieri, giunto alla quattordicesima vittoria su quindici partite disputate. Nel prossimo turno la banda di Simone Loria ospiterà al "Roberto Rosato" il lanciato Chisola di Gnan.