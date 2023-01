U16 Regionali, Barberis: «Sabato partita importante. Dobbiamo fare punti»

Trentuno punti conquistati e un quarto posto da difendere a tutti i costi: il CBS Under 16 guidato da Carlo Barberis , reduce dal 16-1 inflitto al Cit Turin sabato scorso - nella prima partita del 2023 - si prepara al big match di sabato prossimo in casa contro l'SG Derthona, distante soltanto un punti: «Ho visto i ragazzi comunque vogliosi, anche durante gli allenamenti. Stiamo facendo molto bene. Sabato abbiamo questa partita importante, dove dobbiamo fare assolutamente punti» ha dichiarato il tecnico ai microfoni del club.

Nonostante l'ottimo cammino della sua Under 16, qualche passaggio a vuoto c'è stato, come conferma lo stesso allenatore: «Quando ho preso squadra ho capito che subito che saremmo andati un po' come le montagne russe. Infatti, quando giochiamo sulla carta contro squadre meno di noi, ho sempre paura che in qualche modo la prendano sottogamba. Poi sì, abbiamo fatto bene con la Sisport, secondo me abbiamo fatto bene anche con il Chieri, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto bene a Derthona, con l'Acqui, con squadre forti. L'unica in cui abbiamo veramente ciccato è stata a Novi, e poi abbiamo perso punti con Fortitudo e Asti. Speriamo di riprendere bene il cammino e di recuperare i punti che abbiamo perso».

Al suo primo anno con i classe 2007, dopo cinque stagioni passate a Pinerolo, Barberis si dice contento del rapporto instaurato con il gruppo: «Sento che c'è molta più empatia tra staff e giocatori, tra allenatore e giocatori. Secondo me è fondamentale, è quasi già il 50 per cento dei punti che si possono fare. Il campionato è lungo, le qualità ci sono, i ragazzi sono bravi. Se si allenano come dico io, possiamo fare bene e arrivare fino in fondo».