Lucento, Alessandro Pierro è il nuovo direttore tecnico e sportivo del settore giovanile

Cambio di guardia alla guida del settore giovanile del Lucento che, attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali social, ha reso noto che Alessandro Pierro è il nuovo Direttore Tecnico e Sportivo del vivaio (già tecnico dell'Under 17, che milita nel girone B del campionato regionale).

Di seguito, la nota pubblicata dal club: «Continuando a perseguire una logica di crescita societaria affidandoci sempre di più alle figure "storiche" interne, anche se lui anagraficamente parlando è giovanissimo, il Lucento Calcio ha deciso di affidare la conduzione Tecnica dell'intero ns Settore Giovanile ad Ale Pierro. Uomo Lucento da una vita, Ale arrivato nella nostra Società da ragazzo si è sempre di più immedesimato nella nostra realtà, diventandone negli anni una delle figure rappresentative di maggior splendore, sempre pronto a fare il bene della Società delle volte anche a discapito proprio, per queste ragioni chi meglio di lui può cercare di trasferire nei nostri bravissimi allenatori, la sua competenza e cattiveria agonistica che da sempre le sue squadre rappresentano, mettendo in risalto tutti i veri valori lucentini, che da anni ci permettono di guardare dall'alto delle classifiche la stragrande maggioranza delle altre competitor. La speranza che i nostri giovanissimi Davide Balma, Andrea Martucci e i più navigati Domenico Delli Calici, Alessio Rapisarda e il Mitico Mimmo Commisso sappiano carpire qualcosa dal nostro Ale, in modo da arricchirsi ulteriormente a livello personale e tecnico. Buon lavoro Ale Pierro».