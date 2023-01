Momento d'oro per Guglielmo Morganti: il centrocampista dell'Acqui in prova con il Torino

Prosegue il momento d'oro di Guglielmo Morganti, centrocampista classe 2005 dell'Acqui e punto di riferimento di Merto in prima squadra. Difatti, come comunicato dalla stessa società, negli scorsi giorni Morganti è stato in prova al Torino, con la formazione Under 18 di Antonino Asta, partecipando a tre sedute di allenamento presso l'impianto sportivo del Cit Turin a Torino.