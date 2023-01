U19 Nazionali: il Chieri suona la quindicesima sinfonia, il Casale regola la Fezzanese

Il Chieri continua a mietere vittime e supera il Chisola con il punteggio di 2 a 0. La squadra di Loria, inoltre, grazie al successo nel derby torinese mantiene intatto il vantaggio di sette lunghezze sul Ligorna. La banda ligure, infatti, ruggisce tre volte al “Censin Bosia” di Asti e si conferma la principale rivale dei rossoblù.

Vittoria di misura per il Casale con la Fezzanese (rete di Boccalatte al 34’ giro di lancette), che vale ai bianconeri il quinto gradino della classifica, nel selvaggio Far West dei play-off. Il Sestri Levante si impone 3 a 4 sulla Sanremese e certifica il podio della classifica; termina in parità la sfida tra Pont Donnaz e Bra (1-1).

Patta anche per Derthona e Pro Vercelli, con i granata che tornano a respirare; infine il Fossano del neo tecnico Giuseppe Zucco non va oltre il pari contro il Vado (i blues rimangono inchiodati al tredicesimo gradino a quota 13 punti).

Nel prossimo turno la capolista Chieri sfiderà la Pro Vercelli; mentre il Chisola di Gnan farà gli onori di casa proprio al Fossano.