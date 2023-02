Arona, addio a Locci, Babini coordinatore

Aria di cambiamento nel settore giovanile dell'Arona. La società ha infatti comunicato attraverso i propri canali social la separazione consensuale dal responsabile Massimo Locci e contestualmente il passaggio a coordinatore tecnico nei rapporti con l'Atalanta di Simone Babini, tecnico degli Esordienti 2010 e vice allenatore della prima squadra. Per babini un'ulteriore responsabilità e attestato di stima della società per curare lo sviluppo di un progetto fondamentale per i biancoverdi come la collaborazione con l'Atalanta, per seguire la crescita della Scuola Calcio che conta oltre 80 bambini dai Pulcini agli Esordienti e del Settore giovanile con le formazioni dall'Under 17 all'Under 14.