U17 Regionali: Volpiano e Lascaris inarrestabili; frenano Biellese e Pro Eureka

Nel quindicesimo turno del campionato regionale Under 17, non sono state poche le sorprese che il weekend ha regalato nel girone A. Per una capolista (ancora) vincente come il Volpiano Pianese, con un netto 3-1 ai danni del Baveno (undicesimo successo stagionale), frena la Biellese, bloccata sul pareggio dall'Union Novara. Vince, invece, lo Sparta Novara, che supera 1-0 il Borgosesia e agguanta in seconda posizione proprio la Biellese a quota trenta punti, in una lotta nelle zone alte della classifica sempre più serrata. Passeggia letteralmente l'Ivrea Calcio, che supera la Strambinese con un clamoroso 9-0 e aggancia in quarta in quarta posizione il Città di Cossato. Che invece crolla 2-1 sul campo del Casale. Pari a reti bianche tra Turricola e RG Ticino, che restano ferme nella stessa posizione a 21 punti. Infine, vittoria per la Verbania, che trionfa 2-1 contro l'Accademia Borgomanero e si rialza in classifica.

Nel girone B, invece, la capolista Lascaris vince ancora: 3-0 convincente sul campo della Rivarolese. I bianconeri balzano in solitaria in classifica sfruttando il passo falso della Pro Eureka, che pareggia 1-1 contro il Rosta Calcio. Ne approfitta anche l'Alpignano, che passa 2-1 contro il Vda Charvensod e accorcia proprio sulla Pro Eureka: ora il distacco dal secondo posto è di soli cinque punti. Vittoria anche per il Quincinetto, che trionfa 3-0 contro il PDHAE e consolida la quarta posizione. Tutto, troppo, facile per il Vanchiglia, che rifila quattro gol al fanalino di coda Cenisia; successo esterno anche per il Lucento sul campo del Bsr Grugliasco: un netto 3-0 che lascia poco spazio a interpretazioni. Infine, pari spettacolare (2-2) tra Torinese s Spazio Talent, che si dividono la posta.