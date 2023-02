CBS, Renzi applaude i suoi: «Ho avuto le risposte che cercavo»

Sesto risultato utile consecutivo per la CBS Under 17 di Miles Renzi che, nel quindicesimo turno del campionato regionale, girone D, vince e convince 3-1 sul campo dell'Alba Calcio. Una vittoria di certo non agile, come testimonia il tabellino del match: al doppio vantaggio ospite siglato Andrea Achito e Carlo Celano nel primo tempo ha risposto Matteo Guliti a metà ripresa, illudendo di Giove di una possibile rimonta. Rimonta che non è arrivata, e nel finale la CBS ha calato il tris con Simone De Luca, chiudendo i giochi e vincendo ancora. Vittoria che ha convinto il tecnico: «Quella di domenica è stata una bella vittoria. Non era semplice, loro arrivavano da alcuni buoni risultati, avevano anche vinto a Novi e non prendevano gol da tre partite consecutive. Dai ragazzi ho avuto le risposte che cercavo e abbiamo provato anche qualcosa di diverso in campo che alla fine ha funzionato. Sono molto soddisfatto» ha dichiarato oggi ai microfoni della società.