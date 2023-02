Garino, il sogno Real Madrid in estate

Per il terzo anno consecutivo la Polisportiva Garino si prepara ad aprire le porte alla scuola targata Real Madrid. E già questo, come evidenzia Adriano Zacchè , responsabile della Fondazione Real Madrid per il Nord Italia, oltre che allenatore patentato Uefa B, è un risultato che mette in luce la qualità e il lavoro del club rossoblù: «Nelle prime due edizioni sono stati coinvolti oltre 140 giovani calciatori, parliamo di numeri in linea con le grandi città. Questo significa che la proposta, così come l’ambiente in cui si sviluppa, è molto apprezzata da genitori e bambini». A cui, ancora una volta, viene offerta la possibilità di vivere una settimana – e in particolare dal 10 al 14 luglio – immersi nel magico mondo del club spagnolo, per apprenderne le metodologie di allenamento e respirarne tutto il fascino. Il camp estivo è dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 16 anni che ogni giorno, oltre a due sedute di allenamento in presenza di tecnici di altissimo profilo in arrivo direttamente dalla Spagna, saranno coinvolti in attività ludico ricreative e condivideranno il pranzo preparato presso la struttura di via Europa.

Un’occasione unica di migliorarsi, ma anche di giocarsi l’opportunità di calcare il prato dello stadio Santiago Bernabeu: «Come ogni anno, infatti, alla fine del camp verranno individuati i migliori giocatori, ma anche quei ragazzi e ragazze che si saranno distinti per fair play, comportamento, puntualità e attenzione durante gli allenamenti – spiega Zacché –: perché se è vero che la qualità tecnica conta, e la strumentazione di altissimo livello di cui siamo dotati lo dimostra, così come l’analisi personalizzata garantita a ogni partecipante, per noi è fondamentale anche veicolare con costanza i valori dell’umiltà, della disciplina e del rispetto nei confronti del compagno, dell’allenatore, del genitore e della società, così come dei materiali che vengono utilizzati in campo». I ragazzi scelti avranno, innanzitutto, la possibilità di partecipare alle finali nazionali insieme ai “colleghi” provenienti da tutti i camp d’Italia e proprio in quell’occasione di giocarsi le proprie carte per volare in Spagna e vivere un’esperienza indimenticabile. I tre ragazzi scelti lo scorso anno, per esempio, saranno protagonisti delle finali in programma a Roma il prossimo 14 maggio. «Quest’anno la nostra Fondazione festeggia 10 anni di lavoro in Italia, un traguardo importante reso possibile proprio da realtà come Garino e da persone come il presidente Gianni Matacchione, che ci aiutano a coinvolgere tanti ragazzi a cui di fatto offrono un’opportunità unica».

Il presidente della Polisportiva Garino Gianni Matacchione insieme al responsabile della Fondazione Real Madrid per il Nord Italia Adriano Zacchè