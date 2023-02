Ciniero e un girone di andata da favola: «Risultati ben oltre le aspettative»

Ai microfoni del club, il tecnico ha svelato i segreti di questa annata più che positiva fin qui: «Gruppo e umiltà sono i miei punti cardine. Credo molto nel gruppo e nelle capacità dei miei ragazzi, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche di apprendimento e ascolto. Solo così possono crescere e di conseguenza far crescere la squadra. Da settembre a oggi - ha dichiarato Ciniero - il gruppo ha già cambiato atteggiamento, è più propositivo e positivo e questo si vede anche sul campo. Lavorano tutti in modo serio e duro e anche se a volte è complicato rapportarsi, vedo che tutti i ragazzi sono in sintonia e remano nella stessa direzione. I risultati ottenuti fino ad oggi - ha sottolineato il tecnico - sono ben oltre le aspettative di inizio stagione. Sono orgoglioso del lavoro fatto fino a qui, ma per vincere il campionato c’è ancora molto da fare. Ai ragazzi dico sempre di restare con i piedi per terra, di impegnarsi al massimo e di scendere in campo senza mai sottovalutare l’avversario. Siamo solo a metà percorso».

Come tutti i settori giovanili, anche per il PSG l'obiettivo è riuscire a "preparare" più giocatori possibili per il calcio deo grandi, come conferma lo stesso Ciniero: «Formare più calciatori possibili sul campo e far sì che esordiscano in prima squadra rimane il mio obiettivo primario. Noi ci sentiamo connessi ai ragazzi di Calamita, e sappiamo che il mister ci tiene sempre d’occhio e questo deve essere ancora di più una motivazione per fare sempre meglio».

La chiosa finale, ovviamente, l'allenatore della formazione Under 19 l'ha dedicata al rapporto con il club: «Sono molto contento di essere qui e ci tengo a ringraziare di cuore tutta la dirigenza. Qui al PSG ho trovato una società molto strutturata, in cui ognuno svolge al meglio il proprio ruolo. Tra gli aspetti che più mi piacciono ci sono la massima collaborazione e la trasparenza. Sono affiancato - ha aggiunto e concluso - da uomini capaci con cui confrontarmi e poter continuare a crescere professionalmente».