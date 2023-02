Rappresentative, ecco i convocati Under 19 e Under 15

A tempo di rap. Dopo l’ottimo test vinto per 7-3 contro la Biellese (U16), la Selezione U15 di Diego Salvamano tornerà a radunarsi martedì 7 febbraio, ore 13:30, a Torino presso il Gaspare Tallia di via Ernesto Ragazzoni 2, ossia nell’impianto del Vanchiglia. Mentre invece la Rappresentativa U19 del selezionatore Luciano Loparco si radunerà il giorno seguente - mercoledì 8 febbraio sempre alle ore 13:30 - nel centro sportivo del Centallo in via Delle Scuole (Centallo). Per tutti i giocatori l’obbligo di munirsi “degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione”, si legge sul comunicato. Di seguito, l’elenco completo dei 26 convocati Under 19 e dei 28 Under 15.