Aygreville e Juventus, una collaborazione che vale

Il sodalizio tra Aygreville e Juventus è sempre stato molto forte e anche quest'anno si dimostra empre più saldo. Essere parte della Juventus Academy comporta una proficua stretta e quotidiana collaborazione tra staff dirigenziale bianconero, in primis Samuele Zoppo , e i tecnici delle Aquile con i referenti del progetto bianconeri per poter far crescere gli struttori.

Anche per i ragazzi far parte della galasia di Juventus Academy rappresenta una crecita tecnica e tattica continua, con la possibilità di allenarsi periodicamente a Vinovo con i ragazzi della Juventus. Nell'ultimo perido i tecnici dell'Aygreville hanno potuto far visita al centro JTC Vinovo per una seduta congiunta formativa di allenamento con lo staff del settore giovanile della Juventus. Contestualmente al campo di Gressan i tecnici del settore giovanile rossonero hanno avuto la possibilità di seguire gli Istruttori del Progetto Academy Juventus, Stephan Saporito e Ruben Renna che hanno tenuto una seduta di allenamento con i ragazzi classe 2012.