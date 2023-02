CSF Carmagnola, il percorso delle giovanili è positivo

“Un cammino che definirei per il momento “agrodolce”, non proprio esaltante, ma sicuramente che ha dimostrato un impegno profuso da parte dei mister e delle squadre in maniera assolutamente importante. La squadra che ha fatto sinora meglio rispetto ai propri valori è l’Under 14 che ha sicuramente portato dei buonissimi risultati. Hanno deluso un po’ gli Allievi Under 17, che in teoria erano stati costruiti per vincere. La ripresa del campionato però è stata ottima e quindi crediamo nel loro recupero. Nel ritorno valido per la rincorsa agli eventuali regionali direi che è ripreso molto bene il percorso dei 2007 (Under 16). Per i Giovanissimi 2008 e 2009 si sta costruendo per il futuro, mentre gli Allievi Under 17 2006 possono programmare una rincorsa ai regionali, provando a far bene soprattutto negli scontri diretti”.

La disamina di Tommaso Schiavo prosegue poi parlando anche del futuro: “Sono dell’avviso in generale che il lavoro fatto anche bene non sempre può portare subito ai risultati. Nessun giocatore delle rose è andato via e quest’aspetto sta a significare che la programmazione è stata svolta in maniera ineccepibile, quindi da questo punto di vista siamo molto contenti, ma si può fare sempre meglio. La società quindi è molto soddisfatta dei loro allenatori, con i piccoli passi abbiamo messo il primo mattoncino per creare l’anno prossimo qualcosa di ancora più importante”.