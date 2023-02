Rappresentative, ecco i convocati di Under 19 e Under 17

Tornano le Rappresentative: questa volta tocca alle selezioni Under 17 e Under 19. La Rappresentativa Under 19 sarà impegnata il prossimo mercoledì 15 febbraio in un’amichevole contro l’Under 19 del Casale alle ore 14.30 con appuntamento alle 13 presso il campo sportivo “Ernesto Bianchi” di via Tommaso De Cristoforis, 12 – Casale Monferrato (AL); mentre l'Under 17 si ritroverà martedì 14 febbraio – ore 13:30 – in quel di Volpiano (Torino), al campo sportivo “Bertolotti” di via Trento 104.