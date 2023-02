Borgosesia, in prima linea su bullismo e alimentazione

Nella prima parte della serata si è parlato di bullismo e cyberbullismo in ambito sportivo e scolastico, per conoscere, riconoscere e prevenire ogni prevaricazione e mancanza di rispetto e per approfondire le conseguenze nella giustizia in caso di abusi. Nella seconda invece sono stati esposti suggerimenti per un’alimentazione sana che favorisca non solo la crescita dei bambini ma anche le loro prestazioni sportive. Hanno partecipato all'incontro lo psicologo Riccardo Tinozzi, gli avvocati Sara Sassone e Sara Garetti e la consulente nutrizionale Vanessa Pigino, componenti del comitato scientifico del progetto. Al termine sono state distribuite in omaggio una guida e libri di Lilian Thuram (“Le mie stelle nere”), Amir Issaa (“Educazione Rap”) e Ian Sagar (“Le mie vite in gioco”).

4 ASSIST coinvolge nove società sportive calcistiche in cinque province del Piemonte: Borgosesia, Barcanova, Chieri, Verbania, Vanchiglia, GAR Rebaudengo, Cuneo Olmo, Villafranca e Volpiano Pianese, oltre le associazioni Fondazione Carolina Onlus e ADD Editrice e l’associazione Sloweb ed è finanziato dalla Regione Piemonte.