Chisola protagonista. Quattro squadre su cinque ai vertici

Il Chisola non è nuovo a incantare, stupire ed essere uno dei pochi fiori all’occhiello a livello di settore giovanile, improntato sulla crescita dei ragazzi in tutto il territorio piemontese.

Le squadre biancazzurre participanti ai diversi campionati (U19 Nazionale, U17, U16, U15 e U14 regionali) stanno impressionando a suon di prestazioni e risultati convincenti. Negli U19 nazionali la banda di Gnan si trova al quarto posto in classifica, in piena zona play-off ed è solamente alle spalle di un’inarrivabile Chieri e alle formazioni ligure Ligorna e Sestri Levante (le prime squadre militano nel campionato di Serie D). Nella categoria U17, invece, il Chisola, si trova al comando del gruppo B, forte dei 45 punti ottenuti e unica formazione senza macchie e passi falsi (zero sconfitte in diciassette partite disputate).

Discorso analogo per quanto riguarda gli U16 dove la formazione della provincia di Torino dirige le operazioni a quindici lunghezze di vantaggio sul secondo posto; mentre negli U15 regionali l’armata di Fabio Moschini si conferma ai vertici della classifica con 84 reti messe a referto.

L’egemonia prosegue poi nella categoria U14 regionale, dove il Chisola guida il treno dei desideri a discapito del Pinerolo, secondo a 45 punti. Il sogno di conquistare l’ambito poker (nessuna squadra piemontese c’è mai riuscita) si sta concretizzando sempre di più. Serviranno ancora pochi passi e dedizione durante la settimana per saziare le ambizioni del club del Presidente Luca Atzori.