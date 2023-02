Premiate a Borgaro Torinese le Scuole Calcio del Comitato

All’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese e? andata in scena la cerimonia di consegna delle targhe alle Scuole di Calcio e alle Scuole di Calcio E?lite riconosciute nella stagione sportiva 2021/2022. Durante l’evento, organizzato dal Coordinamento regionale SGS-FIGC Piemonte Valle d’Aosta, sono state premiate ben 61 societa? Scuole di Calcio e 63 societa? Scuole di Calcio E?lite. La consegna delle targhe, avvenuta per mano del presidente del Comitato Regionale Mauro Foschia , e del vice presidente nazionale AIAC Giancarlo Camolese , rappresenta uno spartiacque per il settore giovanile e scolastico. Infatti, la premiazione segna il “pensionamento” proprio delle denominazioni “Scuola Calcio” e “Scuola Calcio E?lite”: a partire dalla prossima stagione entrera? in vigore la nuova classificazione studiata dalla FIGC che prevede una suddivisione delle societa? giovanili in quattro differenti livelli.

«Attraversiamo una fase di trasformazione – ha dichiarato il presidente Mauro Foschia -. La nuova classificazione premia la dedizione e il lavoro fatto nel tempo dalle societa?, che non sono piu? composte “da quattro amici al bar”, ma diventano imprese che si fanno notare per la loro qualita?». Il nuovo schema pensato dalla Federazione, il quale introduce anche la presenza obbligatoria di un tecnico qualificato come responsabile del settore giovanile, delinea un ruolo sempre piu? centrale delle societa? nel- l’educazione delle migliaia di ragazzi che ogni anno si avvicinano al mondo del calcio. «Il saper accogliere e? un aspetto fondamentale tanto per le societa?, quanto per gli allenatori – ha affermato l’ex allenatore del Torino Camolese - Ci definiscono “educatori” e non nego che a volte mi faccia paura tale termine. Siamo importanti e uno dei nostri compiti e? saper cogliere i disagi dei nostri bambini. Per questo e? fondamentale scegliere gli allenatori giusti per ogni categoria». Il calcio non e? mai stato semplicemente un gioco: e? uno “strumento” per imparare a stare con gli altri e a livellare le differenze. Come sottolineato dallo stesso vice presidente Camolese: «Veder diventare i ragazzi uomini e donne riempie di orgoglio quanto una vittoria in Serie A».