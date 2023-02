Rappresentative, Under 17 e Under 15 tornano in campo: i convocati di Frasca e Salvamano

Tornano le rappresentative Under 17 e Under 15 regionali. La selezione di Frasca si ritroverà mercoledì 1° marzo alle ore 13.30 presso il campo sportivo "Bertolotti" di Volpiano. Ecco di seguito, i 29 convocati per il raduno: Baana Rayane (Pro Eureka), Beskorovaynyy Mattia (Città Di Cossato), Cabella Matteo (Asti), Corona Lorenzo (Turricola Terruggia), Cotroneo Antonio (Pro Eureka), De Luca Vincenzo Lascaris), De Dominicis Mattia (Pinerolo), Ferrari Enzo (Verbania Calcio), Gallotti Federico (Gozzano), Garro Davide (Asti), Giacona Matteo (Borgosesia Calcio), Giraudo Ettore Giovanile (Centallo 2006), Gironda Andrea (Chisola Calcio), Italiano Fabio Emanuele (Lascaris), La Monica Stanislas (Nichelino Hesperia), Lucca Riccardo (Volpiano Pianese), Mammolenti (Davide Lascaris), Mancino Christian (Chieri), Manicone Alessandro (Asti), Pauliuc Nicolo (Chisola Calcio), Piletta Simone (Borgosesia Calcio), Riverditi Jacopo (Albese Calcio), Solavagione Giacomo (Fossano Calcio), Tagliento Cristian (Mirafiori), Ukponmwan Etinoshappiness (Nichelino Hesperia), Valente Lorenzo (Vanchiglia 1915), Valentini Federico (Chieri), Villano Francesco (Chisola Calcio), Viotto Edoardo (Ce.ver.sa.ma Biella).

Nello stesso giorno si ritroverà anche la selezione Under 15 di Diego Salvamano alle ore 13.30 presso il campo sportivo “Juventus Center” di Vinovo per un'amichevole fissata per le ore 15 contro proprio la formazione Under 15 dei bianconeri. Ecco l'elenco dei convocati del selezionatore (sono 22): Aggero Pietro (G.s.d. Volpiano Pianese), Atzeni Diego Stefano (A.s.d. S.g. Derthona), Barbero Giovanni (A.s.d. Giovanile Centallo 2006), Bellingheri Filippo (A.s.d. Citta Di Baveno 19089), Calamita Samuele (A.s.d. Chisola Calcio), Cammarata Francesco (A.s.d. Chisola Calcio), Castaldi Tommaso (G.s.d. Lascaris), Crozza Edoardo (A.s.d. S.g. Derthona), De Rosa Lorenzo (A.s.d. Don Bosco Alessandria), De Vita Alessandro (A.s.d. Citta Di Baveno 1908), Dell’agnese Giovanni (U.s. Ivrea Calcio Asd), Dutto Pietro Ssdarl (A.c. Cuneo 1905 Olmo), Garbellini Fabio (A.s.d. Chieri), Isoardi Davide (A.s.d. Salice), Loi Gianluca (Pol. Mirafiori A.s.d.), Molon Simone (U.s.d. Alpignano), Ortolano Filippo (A.s.d. Asti), Palumbo Stefano (A.s.d. Chieri), Raviola Vittorio (U.s.d. Pianezza), Reci Edoardo (G.s.d. Volpiano Pianese), Shita Majki (Fossano Calcio Ssd A.r.l.), Sudano Aaron (A.s.d. Diavoletticalcio Vercelli).

"I suddetti atleti - ricorda in una nota il Comitato - dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi, del documento di riconoscimento personale e del certificato attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica del giuoco del calcio, indispensabile ai fini della partecipazione“.