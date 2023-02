River 1951, inizia l'era D'Arienzo: è lui il nuovo Responsabile del Settore Giovanile

«Siamo lieti di annunciare che Pietro D’Arienzo è il nuovo responsabile del settore giovanile del River 1951. Il nuovo incarico di D’Arienzo è molto importante per il River 1951, perché il club punta molto sulla formazione dei giovani giocatori. Questa è una scelta importante per il club, che vuole investire sempre di più nel calcio femminile e creare opportunità per le giovani calciatrici. La scelta di D’Arienzo come responsabile del settore giovanile e coordinatore della squadra femminile è stata fatta dopo un’attenta valutazione delle competenze e delle esperienze necessarie per gestire questi importanti aspetti del club. La scelta di D’Arienzo è stata fatta perché crediamo che sia la persona giusta per guidare il settore giovanile e femminile del River 1951. La sua esperienza nel calcio professionistico e nella formazione dei giovani talenti sarà un grande valore aggiunto per il River. Il River 1951 è una squadra dilettantistica di calcio di Torino, ma la passione e l’impegno dei suoi membri per il calcio sono paragonabili a quelli delle grandi squadre professionistiche. Con l’arrivo di D’Arienzo come responsabile del settore giovanile e coordinatore della squadra femminile, il club spera di continuare a crescere e a formare i prossimi campioni del calcio locale» si legge nel comunicato emesso dal club.

Felicità espressa, ovviamente, anche dal nuovo responsabile del settore giovanile: «Sono onorato di entrare a far parte del River 1951 e di poter contribuire allo sviluppo dei giovani talenti del club. Sono altrettanto emozionato di lavorare con la squadra femminile e di poter dare il mio contributo alla crescita del calcio femminile in Italia» ha dichiarato ai microfoni della società D'Arienzo.