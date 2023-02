Il San Giorgio sfida il Lesna Gold; match ad alta quota tra Piossasco e Bricherasio

Stasera sono infatti due posticipi in programma per la categoria Giovanissimi. Per quanto riguarda l’Under 15, in campo San Giorgio Torino e Lesna Gold, entrambe in lotta per aggiudicarsi l’intera posta in palio. I Padroni di casa si trovano momentaneamente al nono gradino della classifica, gli ospiti, invece, sono in quinta posizione. Sedici punti di distanza fra le due squadre e ambizioni contrapposte e rovesciate. Al match serale il San Giorgio arriva dopo il successo ottenuto con il Barracuda nello scontro diretto di sette giorni fa. Il Lesna arriva all’appuntamento con una lunga striscia positiva ricca di roboanti successi (in essere dal 22 gennaio) che la rendono tuttora imbattuta in questo nuovo anno solare.

Togliendo un anno alla carta d’identità, immergiamoci nella categoria Under 14 pinerolese, in programma stasera la sfida tra Piossasco e Bricherasio valida per la 18esima giornata di campionato. Sfida interessante, questa, fra due squadre in lotta per le zone nobili della graduatoria. Favori del pronostico, in virtù del miglior posizionamento, per il Bricherasio, terzo a quota 41 punti e distante 11 lunghezze dai rivali odierni. Il Piossasco. Invece, è stazionato al sesto posto a 30 punti. Non sarà facile riprende il terzetto di testa per lui, ma quando mancano ancora nove partite al termine (compresa questa) tutto è ancora aperto e possibile.

LE GARE DI OGGI

PROVINCIALI

U15 Torino - San Giorgio Torino-Lesna Gold (19:00)

U14 Pinerolo - Piossasco-Bricherasio (19:30)