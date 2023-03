U14 Regionali: il Derthona guida il gruppo D; Sisport, Vanchiglia e Chieri di rincorsa

Se la Torino-Trieste è l’autostrada più trafficata d’Europa, anche la corsa al trono del girone D degli U14 regionali non è da meno.

Sono sei le formazioni che possono conquistare lo scettro della classifica, racchiuse in un fazzoletto di sette punti. A guidare la locomotiva dei desideri è il Derthona, capolista indiscussa con la bellezza di 46 punti spalmati in quindici successi, un pareggio e tre sconfitte.

Segue la Sisport che si trova al secondo gradino, a tre passi di distanza dal primato; mentre il Vanchiglia chiude il terzetto di testa a quota 41. Non è da meno nemmeno il Chieri a 40 punti e attualmente il gruppo più in forma del girone; di rincorsa CBS e Asti entrambe a 39 punti al sesto posto.

Un campionato travolgente e appassionante, che vedrà le sette sorelle scontrarsi in sei scontri diretti da qui fino al termine della regular-season. Tra le squadre in lotta ai vertici della classifica, quella che ha un cammino tortuoso e in salita è la capolista Derthona, visto che in poco tempo i granata dovranno affrontare rispettivamente Sisport, CBS e la variabile Acqui. Ecco qui sotto i prossimi scontri diretti tra le diverse formazioni.

20^ GIORNATA: Derthona-Sisport

21^ GIORNATA: CBS-Derthona

24^ GIORNATA: Asti-Vanchiglia

25^ GIORNATA: Chieri-Asti

26^ GIORNATA: Asti-Sisport, Vanchiglia-Chieri.