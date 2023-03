Rivoluzione Asti: cambiano tre panchine

Settimana di rivoluzione in casa Asti . La società biancorossa ha infatti cambiato ben tre panchine nel giro di pochi giorni, da quella della prima squadra con l'esonero di Riccardo Boschetto e la decisione di sostituirlo con Christian Cisiano , tecnico dell' Under 17 , a quella dell' Under 19 nazionale che ha dovuto registrare le dimissioni di Marco Farello per motivi lavorativi. Con la promozione di Christian Cisiano in prima squadra si è liberata una casella anche nell'Under 17, un vero e proprio puzzle da comporre che l'Asti ha comunque brillantemente risolto. E' di qualche ora fa la notizia della copertura anche delle altre panchine con Luigi Barbero e Rino Restivo che guideranno la Juniores Under 19 Nazionale, entrambi già presenti nello staff tecnico dei galletti. L'Under 17 è stata invece affidata a Raffaele Senatore .

Ecco il comunicato della società sul proprio sito: “Scelta interna da parte dell’A.S.D. Asti per la Juniores Nazionale: saranno, infatti, Luigi Barbero e Rino Restivo, già presenti nello Staff tecnico, a guidare l’U19. È stato invece designato Mister per gli Allievi 2006 Raffaele Senatore: il tecnico, ex Bra e Lucento, ha collezionato importanti titoli regionali, risultando, nel 2012/2013, vice-campione italiano con i Giovanissimi ’98 torinesi”. Già nel weekend ci sarà l'esordio di tutti sulle nuove panchine.

Prime parole anche di Christian Cisiano, ex tecnico dell'Under 17 e ora della prima squadra, dopo la presentazione ai media della società: “Mi piace allenare e quando mi è arrivata l’occasione di guidare la prima squadra l’ho presa al volo. La decisione è stata semplice e veloce. Studio h24 per fare questo ruolo, mi piace. Questa è una occasione importante. E' una situazione che vivo con serenità. Arrivo in una situazione tranquilla in un gruppo che sta facendo bene, quindi non sarà facile apportare qualche cosa di nuovo. Non andrò a stravolgere il lavoro, gli equilibri. Solo qualche ritocco nello schieramento, migliorando qualcosina, non intendo certo stravolgere. Con la squadra ho avuto un bell’impatto, ho trovato ragazzi molto disponibili. Si sta lavorando molto intensamente. Direi tutto molto positivo”.