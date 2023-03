Campionati e Tornei giovanili, slitta tutto: i nuovi calendari

Come comunicato in una nota nella giornata odierna da parte del CR Piemonte VDA, sono stati rimodulati i calendari : il motivo? il maltempo e il Torneo delle Regioni, con uno slittamento che preve il termine ultimo - compresi playoff, playout e fasi finali - delle manifestazioni fissato per giugno inoltrato.

Di seguito, il comunicato: "Il Comitato Regionale ha provveduto a rimodulare totalmente la programmazione delle attività dei Campionati e Tornei Regionali sia dilettantistici che giovanili, a fronte della interruzione forzata determinata dal maltempo oltre al necessario stop conseguente allo svolgimento in Piemonte del 59° Torneo delle Regioni che si disputerà dal 20 al 27 aprile p.v. La nuova calendarizzazione delle attività prevede uno sviluppo delle fasi di Play-Off e Play-Out, o di qualificazione per il settore giovanile regionale, che in tutte le categorie vedrà impegnate le squadre interessate sino al mese di Giugno inoltrato, come peraltro spesso richiesto dalle Società nel corso degli incontri programmatici tenutesi in precedenza, eccezion fatta per quelle categorie dove occorre necessariamente fornire le vincenti a Roma per le previste fasi nazionali".

Questa la nuova programmazione dei campionati:

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

8^ RITORNO 11 MARZO 2023

9^ RITORNO 18 MARZO 2023

10^ RITORNO 25 MARZO 2023

11^ RITORNO 1 APRILE 2023

12^ RITORNO 8 APRILE 2023

13^ RITORNO 15 APRILE 2023

FINALI REGIONALI

SABATO 29/4/2023

MERCOLEDÌ 3/5/2023

SABATO 6/5/2023

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA UNDER 19 REGIONALE

SABATO 29/4/2023

SABATO 6/5/2023

SABATO 13/5/2023

MERCOLEDÌ 17/5/2023

SABATO 20/5/2023

SABATO 27/5/2023

SABATO 3/6/2023

SABATO 10/6/2023

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA UNDER 19 PROVINCIALE

SABATO 20/5/2023

MERCOLEDÌ 24/5/2023

SABATO 27/5/2023

MERCOLEDÌ 31/5/2023

SABATO 3/6/2023

MERCOLEDÌ 7/6/2023

SABATO 10/6/2023

SABATO 17/6/2023

MERCOLEDÌ 21/6/2023

SABATO 24/6/2023

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

7^ RITORNO 12 MARZO 2023

8^ RITORNO 19 MARZO 2023

9^ RITORNO 26 MARZO 2023

10^ RITORNO 2 APRILE 2023

11^ RITORNO 16 APRILE 2023

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

DOMENICA 30/4/2023

MERCOLEDÌ 3/5/2023

DOMENICA 7/5/2023

DOMENICA 14/5/2023

MERCOLEDÌ 17/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

8^ RITORNO 12 MARZO 2023

9^ RITORNO 19 MARZO 2023

10^ RITORNO 26 MARZO 2023

11^ RITORNO 2 APRILE 2023

12^ RITORNO 16 APRILE 2023

13^ RITORNO 30 APRILE 2023

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

MERCOLEDÌ 3/5/2023

DOMENICA 7/5/2023

MERCOLEDÌ 10/5/2023

DOMENICA 14/5/2023

MERCOLEDÌ 17/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2023/2024

DOMENICA 14/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

DOMENICA 28/5/2023

DOMENICA 4/6/2023

DOMENICA 11/6/2023

DOMENICA 18/6/2023

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

8^ RITORNO 12 MARZO 2023

9^ RITORNO 19 MARZO 2023

10^ RITORNO 26 MARZO 2023

11^ RITORNO 2 APRILE 2023

12^ RITORNO 16 APRILE 2023

13^ RITORNO 30 APRILE 2023

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

MERCOLEDÌ 3/5/2023

DOMENICA 7/5/2023

MERCOLEDÌ 10/5/2023

DOMENICA 14/5/2023

MERCOLEDÌ 17/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2023/2024

DOMENICA 14/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

DOMENICA 28/5/2023

DOMENICA 4/6/2023

DOMENICA 11/6/2023

DOMENICA 18/6/2023

TORNEO UNDER 16 REGIONALE

8^ RITORNO 11 MARZO 2023

9^ RITORNO 18 MARZO 2023

10^ RITORNO 25 MARZO 2023

11^ RITORNO 1 APRILE 2023

12^ RITORNO 15 APRILE 2023

13^ RITORNO 29 APRILE 2023

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

SABATO 6/5/2023

MERCOLEDÌ 10/5/2023

SABATO 13/5/2023

SABATO 20/5/2023

MERCOLEDÌ 24/5/2023

DOMENICA 28/5/2023

GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2023/2024

SABATO 13/5/2023

SABATO 20/5/2023

SABATO 27/5/2023

SABATO 3/6/2023

SABATO 10/6/2023

SABATO 17/6/2023

TORNEO UNDER 14 REGIONALE

8^ RITORNO 12 MARZO 2023

9^ RITORNO 19 MARZO 2023

10^ RITORNO 26 MARZO 2023

11^ RITORNO 2 APRILE 2023

12^ RITORNO 16 APRILE 2023

13^ RITORNO 30 APRILE 2023

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

DOMENICA 7/5/2023

MERCOLEDÌ 10/5/2023

DOMENICA 14/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

MERCOLEDÌ 24/5/2023

DOMENICA 28/5/2023

GIRONI QUALIFICAZIONE REGIONALI 2023/2024

DOMENICA 14/5/2023

DOMENICA 21/5/2023

DOMENICA 28/5/2023

DOMENICA 4/6/2023

DOMENICA 11/6/2023

DOMENICA 18/6/2023