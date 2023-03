Tempo di big match nelle categorie regionali, che scenderanno in campo nelle giornate di sabato e domenica nei rispettivi campionati.

Nel gruppo B degli U17 i riflettori sono puntati sulla sfida del "Migliarone" tra Alpignano e Quincinetto Tavagnasco rispettivamente al secondo e quarto posto della graduatoria. Una sfida sentita e intrisa di adrenalina, che potrebbe essere una delle ultime occasioni di avvicinare la vetta presidiata dal Lascaris.

Nel girone C la capolista Chisola affronta il Pinerolo (quarto), con l’obiettivo di allungare il proprio vantaggio dal Nichelino Hesperia. Match sentito anche per quanto riguarda il raggruppamento D, nel quale la regina Chieri è ospite d’onore della CBS, terza in classifica.

Per gli U16 gara ad alta quota tra Ivrea e Sparta Novara nel girone A; nel B, invece, l’Alpignano prova ad arrestare la corsa del Lascaris in uno scontro trepidante tutto da seguire. Se non siete ancora sazi nel girone B degli U15 regionali Lascaris-Alpignano è gara che può valere un’intera stagione, visto che le due squadre sono separate solamente da due lunghezze al primo e secondo gradino.

Per gli U14 l’incontro tra Baveno e Volpiano Pianese si preannuncia incandescente; dello stesso avviso anche la partita del “Franco Riconda” nella quale si affronteranno Lucento e Alpignano (prima contro quarta); chiude il capitolo etichettato come “big match” la gara da brividi tra CBS e Derthona (granata al comando assieme alla Sisport a quota 46 punti).