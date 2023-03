Torinese, Arturo Gallo è il nuovo direttore sportivo

Proseguono i cambiamenti in casa Torinese in questa seconda metà di stagione. Dopo gli arrivi di Mattia Cafagna come direttore tecnico, e di Alberto Piazza come direttore generale questa volta la società oronera ha annunciato un altro arrivo nella propria dirigenza, quello di Arturo Gallo in qualità di direttore sportivo. Un profilo di grande esperienza sia nell'ambito delle prime squadre, sia nell'ambito del settore giovanile.