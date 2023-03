Alpignano e Atletico Alpignano, un futuro insieme

Una nuova collaborazione in vista della prossima stagione tra Alpignano e Atletico Alpignano . Quest'ultima società avrà un Settore Giovanile tutto nuovo, grazie ad un interscambio tra le due realtà e potrò allestire alcune squadre, a partire dall'unser 14 e l'unser 15 che saranno il punto di partenza per una crescita nelle stagioni a seguire.

A dare la notizia è stata la stessa Alpignano attraverso un comunicato stampa che recita:

"Abbiamo raggiunto un intesa di collaborazione con il Presidente dell'Atletico Alpignano Andrea Carli, dalla prossima stagione nascerà un nuovo Settore Giovanile. Un progetto che potrà dare continuità di permanenza ai nostri tesserti della Scuola Calcio anche nel Settore Giovanile. La collaborazione con la società Atletico Alpignano consentirà ai nostri atleti di proseguire la formazione presso la nostra realtà. I nostri ragazzi si alleneranno sempre presso il Centro Sportivo Allende (che in estate subirà un importante restyling) stessa metodologia e con istruttori formati e legati al progetto di Via Migliarone".

Soddisfatto per l'accordo raggiunto anche il responsabile del Settore Giovanile biancoceleste Di Lonardo, che ha commentato: "Siamo orgogliosi di proporre un progetto cosi ambizioso ai nostri tesserati, l'obbiettivo e continuare questo percorso formativo insieme. Siamo ambiziosi, la crescita di tutti i nostri atleti è sicuramente il motivo principale di questo progetto, siamo convinti che ci porterà tante soddisfazioni in campo e fuori .... Ci aspetta un estate di lavoro per cercare di allestire da subito dei gruppi competitivi affinché l'Atletico Alpignano possa da subito prendere le sembianze dell'USD Alpignano".