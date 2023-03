Tutto pronto per il Torneo delle Regioni

Manca ormai davvero pochissimo alla partenza del Torneo delle Regioni, che torna protagonista nel periodo pasquale dopo ben quattro anni d'assenza a causa della pandemia. Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è il grande protagonista dell'edizione di quest'anno con l'organizzazione del calcio a 11 con Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile, riunite in un grande evento. Sarà la terza volta negli ultimi tredici anni che il Comitato Regionale organizza il Torneo delle Regioni. La competizione non sarà solo una kermesse sportiva ma rappresenterà un momento ideale per promuovere le eccellenze del territorio. Alla presentazione erano presenti tutte le istituzione del calcio a livello regionale con il Presidente del C.R. Piemonte Valle d’Aosta Mauro Foschia a fare gli onori di casa, oltre il Presidente della LND Giancarlo Abete e il Vice Presidente nazionale Vicario L.N.D., nonché ex Presidente regionale, Christian Mossino. Erano presenti anche le istituzioni con l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e il Presidente regionale del C.O.N.I., Stefano Mossino.