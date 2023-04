Vanchiglia: Binandeh, Fracchie e Maimone responsabili delle giovanili

Con la stagione ancora in pieno svolgimento e che può riservare molte soddisfazioni, il Vanchiglia sta già pianificando la prossima con un nuovo assetto per alcuni dei responsabili delle formazioni giovanili. Nei giorni scorsi era stato riconfermato Ramin Binandeh, sia allenatore della prima squadra, ma anche come responsabile delle categorie Eccellenza, Under 19 e Under 17 con l’obiettivo di aumentare la sinergia tra il settore giovanile e la prima squadra. Ora arrivano altre due conferme importanti, quelle di Andrea Fracchia e Carmelo Maimone che ricopriranno anche gli incarichi di responsabili per le categorie Under 16, Under 15 ed Under 14.