Oggi in campo l'Under 19 Nazionale: il programma del 28esimo turno di campionato

Nella giornata odierna torna in campo il campionato U19 Nazionale con il 28esimo turno sui trenta previsti. Il Chieri si è aggiudicato il prestigioso titolo settimana scorsa contro il Casale, ma la squadra di Loria non ha intenzione di abbassare la guardia e affronta l’Asti, invischiato nella lotta per non retrocedere. Sfida delicata per il Chisola, che cerca un successo nel derby con il Pinerolo che permetterebbe ai biancazzurri di blindare il quarto gradino della classifica; il Bra va a La Spezia contro la Fezzanese; il Fossano è ospite del Casale e cerca un successo che manca dalla fine del girone di andata contro il PDHZ. Il Derthona sfida il Pont Donnaz; mentre Sanremese-Vado può essere gara decisiva per un piazzamento nella prossima post season. Infine il Sestri Levante prova ad avvicinare il secondo posto presidiato dal Ligorna, fronteggiando la Pro Vercelli. Partite entusiasmanti anche nell’ultimo round di campionato. Su tutte spiccano i derby piemontesi tra Casale-Chisola, Pinerolo-Bra e Derthona-Chieri.