Maggioni-Righi, trionfa il Genoa

Genoa, il titolo è tuo. Nella giornata di ieri sono andate in scena le semifinali e le finali della 42esima edizione del torneo internazionale U17 Maggioni-Righi.

A trionfare è stata la formazione ligure, che è riuscita ad imporsi 3-1 sugli inglesi del Wolverhampton per poi annichilire la Rappresentativa di Lega pro in finale con il minimo scarto (1-0). Un traguardo prestigioso per i rossoblù, che dopo il secondo posto nella passata edizione, sono riusciti a portare la coppa dalle grandi orecchie nella città della Lanterna.

Un plauso al presidente Pier Giorgio Perona e allo staff del Borgaro Nobis, che dopo anni difficili legati alla pandemia hanno saputo organizzare un torneo da favola e inoltre, hanno potuto ammirare la formazione di Maurizio Tonus, fresca vincitrice del campionato U17 provinciale, che si è misurata contro avversarie altolocate del panorama nazionale e non solo. Il Borgaro è stato eliminato nella prima fase a gironi, ma senza sfigurare. Ne sono la testimonianza i risultati e le prestazioni dei ragazzi biancoblù contro Juventus, Wolverhampton e Atalanta.

Nel pomeriggio di sabato si è concluso anche il 49° Trofeo Memorial Francesco Giorgio, organizzato dalla società Lascaris, che ha visto trionfare il Brescia nella finalissima contro la Volpiano Pianese. Le Rondinelle sono passate in vantaggio con Barbieri, per poi trovare il raddoppio con Barcella. Nella ripresa Stefanelli ha trovato la rete del 2-1, ma nel finale è ancora il centravanti Barbieri a spedire anticipatamente la contesa ai titoli di coda.

(Foto credits: Girolamo Cassarà)