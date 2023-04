Finali Regionali Under 19: svelato il sorteggio

Cheraschese-Pro Eureka e Volpiano Pianese-Lucento. Sono queste le semifinali decretate dall’urna del comitato regionale LND Piemonte per la categoria U19 Regionali nella giornata di ieri pomeriggio. Le gare di andata delle final-4 sono previste per sabato 29 Aprile; il ritorno, invece, è fissato per mercoledì 3 Maggio. Quindi la finalissima è in programma il prossimo 6 Maggio e sarà disputata nello storico impianto di Vinovo.