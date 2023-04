Verso il Torneo delle Regioni, corsi e ricorsi storici: tutti i talenti che hanno partecipato alla competizione

Il Torneo delle Regioni è sicuramente un fiore all’occhiello per tutto il movimento giovanile dilettantistico, ma anche un trampolino di lancio per molti ragazzi verso il sogno di conquistare il mondo del professionismo.

Tantissimi i calciatori, che hanno partecipato alla competizione, per poi approdare verso campionati altolocati sia in Italia che in Europa . Gli esempi recenti corrispondono a Lorenzo Lucca, ora all’Ajax, che nel 2017 ha indossato la casacca degli Allievi della rappresentativa Piemonte VdA. Altro elemento pregiato è il giovanissimo Alessandro Bianco del Chisola, che partecipò l’anno scorso al Torneo delle Regioni prima di debuttare in Serie A con la Fiorentina nella stagione odierna.

Sempre al TDR 2017 si ricorda il nome di Daniele Iacoponi, protagonista con gli U17 della Lazio; con la selezione delle Marche, invece, si mise in mostra Walid Cheddira; cresciuto a Loreto e protagonista con il Bari nell’attuale campionato di B oltre ad aver partecipato con il Marocco nell’ultimo Mondiale in Qatar.

Andando a ritroso nel tempo sono passati anche per il TDR: Simone Zaza, Leonardo Pavoletti, Francesco Acerbi e Gianluca Lapadula. Nel 2016 Nicolò Rovella, vinse il titolo nel 2016 con la Lombardia; in quella rappresentativa c’era anche Gabriele Zappa, terzino sinistro del Cagliari.