U17 Novara: la grande cavalcata del Fomarco Don Bosco Pievese

Un campionato dominato in lungo e in largo e conquistato con eleganza, perseveranza e tantissima qualità. Decisivo il successo sulla Castellettese per 0-3, che ha permesso alla formazione di Angelo Laganà di prendersi titolo, festa e prenotare un biglietto di sola andata per la prossima stagione nella categoria regionale.

Un’annata magnifica, stupefacente e certificata da quei 60 punti distribuiti in diciannove vittorie, tre pareggi e solamente due sconfitte. Un traguardo prestigioso anche per il condottiero Laganà, nel calcio dilettantistico giovanile da circa 40 anni, che ha ottenuto l’ennesimo trofeo da aggiungere in un palmares già ricco e luccicante.

Il match di svolta della stagione biancoverde è stato il pareggio nel derby con la Juventus Domo, seconda forza del raggruppamento, che per ottenere la qualificazione ai regionali dovrà necessariamente passare dalle delicata fase play-off. Il tecnico, inoltre, si è lasciato andare anche a un ringraziamento social pubblicato sulla personale pagina Facebook, rivolto nello specifico ai suoi ragazzi, staff e società.

“Una stagione perfetta. Nel mio quarantesimo da allenatore voglio ringraziare tutti i ragazzi del Fomarco U17 che insieme a Luca e Edo hanno reso unica una stagione che ci ha visto campioni con due giornate d’anticipo. Equilibrio,compattezza, serietà e tanto tanto lavoro hanno portato un risultato che per tutti noi rimarrà indelebile negli anni. Ringrazio la società Fomarco e tutti i suoi componenti (un plauso speciale al Presidente Maurizio Perna ) per la tranquillità e l’appoggio che trasmette a ogni suo tesserato. Ringrazio Fabio e Manu per l’apporto tecnico“.