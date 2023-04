TDR Rappresentativa U15, il Piemonte VdA batte due colpi, Sicilia ko

I primi minuti sono tutti per i siciliani di Di Salvo. Gli ospiti creano ma non finalizzano; il Piemonte invece, è cinico. Ci pensa Reci, nel momento più complicato della partita, a risolvere in rete un pallone vacante in area di rigore. Di fatto è l'unica occasione del Piemonte nella prima frazione.

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo: dominio Sicilia ma nessun gol. È Favarò a divorarsi il pareggio calciando alto da pochi passi. Il Piemonte reagisce come aveva fatto mezzora prima, segnando nuovamente. Poco dopo il ventesimo, Calamita lascia partire un destro imparabile che non lascia scampo al portiere avversario. Il guizzo dell'attaccante taglia il morale a un'ottima Sicilia, che avrebbe sicuramente meritato di più.