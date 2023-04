TDR Rappresentativa Femminile, il rigore di Vanessa Angrisano vale i quarti di finale

Freddezza, lucidità, leadership e tanto coraggio; caratteristiche intrise sulla carta d’identità di Vanessa, attuale giocatrice del Pinerolo e convocata dal tecnico Occhetta al TDR. Cresciuta a pane e calcio, la sua passione verso il mondo del pallone è stata fin da subito qualcosa di trascendentale. Tifosissima del Napoli, Vanessa Angrisano ha mosso i primi passi nel Carpisa (squadra campana), prima di approdare in Piemonte dove ha vestito le casacche di Torino Woman e Juventus. Quindi l’approdo nel campionato di Serie C con il Pinerolo, dove tutt’ora sta vivendo una stagione da sogno.

1.) Cosa hai provato quando ti sei presentata sul dischetto contro la Rappresentativa siciliana?

Sinceramente ero molto tranquilla. Stavamo giocando bene, ma la partita era ancora in equilibrio sullo 0-0. È stata una sfida contro il portiere fino all’ultimo istante, per fortuna che poi il cuoio è entrato e siamo riuscite ad avanzare ai quarti di finale.

2.) Quali sono i vostri obiettivi nel Torneo delle Regioni? Vi sentite le grandi favorite per il successo finale?

Ci aspetta una sfida infuocata contro una squadra forte come la Rappresentativa lombarda. Servirà lucidità e perseveranza, ma sono sicura che se giocheremo come nella prima fase possiamo toglierci diverse soddisfazioni. L’obiettivo principale è quello di passare più tempo possibile assieme alle altre ragazze e provare a raggiungere la finalissima del prestigioso Torneo”

3.) Ti ispiri a un calciatore e/o calciatrice in particolare?

Gioco da centrocampista e non posso che non aver un debole per il maestro Andrea Pirlo; un filosofo con la palla al piede, che ispirava con colpi di genio i suoi compagni. Ricordo ancora l’assist in semifinale contro la Germania nel 2006, ecco l’essenza del calcio racchiusa in un passaggio.