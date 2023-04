Torneo delle Regioni, trionfa il Piemonte per la categoria Under 17 in finale contro le Marche

Doveva vincere, e lo ha fatto. Dopo un percorso praticamente straordinario e chiuso senza mai perdere neppure una partita, la Rappresentativa del Piemonte Valle d'Aosta trionfa al Torneo delle Regioni per la categoria Under 17, vincendo 1-0 contro le Marche grazie alla rete del subentrato Leone nella ripresa. Una vittoria che mancava da ben 54 anni in Piemonte, e che rende ovviamente orgoglioso il Presidente Mauro Foschia , che ai microfoni della Federazione si è così espresso al termine della finale: «Un risultato che premia il lavoro delle Società del nostro Comitato Regionale. Sono fiero ed orgoglioso dei nostri ragazzi che hanno saputo dimostrare il valore dei nostri settori giovanili».

50 anni dopo, come detto, il Piemonte torna a trionfare al Torneo delle Regioni, dopo aver combattuto contro le Marche in un match dalle poche occasioni offensive ma dalle mille emozioni. In perfetto stile finale, sono stati i dettagli a fare la differenza. Ne sa qualcosa Frasca, che per la seconda volta ha gettato nella mischia Leone nella ripresa - il più piccolo della rosa, classe 2007 - e la scelta lo ha ripagato alla grande. Dentro contro il Lazio in semifinale al 10' e gol al 28; contro le Marche dentro al 14' e gol al 36' decisivo dagli sviluppi di un calcio d'angolo, dove l'attaccante piemontese è stato il più rapido all'interno dell'area di rigore, sorprendendo Orsini e insaccando in rete. Al triplice fischio, è stata festa grande per il Piemonte, che ha festeggiato sul rettangolo verde del Silvio Piola di Vercelli, per un successo tanto cercato quanto meritato.