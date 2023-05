Arriva l'Academy Vanchiglia

“Al Vanchiglia l’obiettivo è quello di guardare sempre al futuro come una sfida da vincere, per questo abbiamo deciso di avviare un nuovo progetto tecnico e sportivo: l’Academy Vanchiglia. A seguito della comunicazione del Comitato Regionale Piemonte VDA FIGC-LND a mezzo Comunicato Ufficiale n°89 del 20/04/2023 contenente delibera che dalla stagione sportiva 2023/2024 non verranno accettate iscrizioni di “seconde squadre” ai Campionati agonistici di Settore e Giovanile Scolastico, ha riunito il proprio consiglio direttivo, determinando la nascita di una nuova società satellite, dando mandato alla propria segreteria di espletare tutte le pratiche di costituzione della nuova società e conseguente affiliazione alla FIGC. Il nome del nascente sodalizio sarà “Academy Vanchiglia”. Le squadre iscritte con la nuova matricola ai campionati giovanili nella stagione 2023/2024 saranno: Under 16, nati nel 2008, al campionato provinciale, Under 15, nati nel 2009, al campionato provinciale, Under 14, nati nel 2010, alla fase di qualificazione pre-season per accesso al campionato regionale. La gestione tecnico/sportiva della nascente società e delle sue squadre sarà sotto la super visione del direttore tecnico dell’U.S.D. Vanchiglia 1915 Vincenzo Manzo e dei referenti di categoria Andrea Fracchia e Carmelo Maimone”.