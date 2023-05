Al via le fasi finali per il Titolo della Delegazione di Torino: il prossimo weekend tutte le categorie scenderanno in campo

Nello scorso weekend sono terminati ufficialmente tutti i campionati, sia regionali che provinciali. In settimana, infatti, sono già iniziate le varie fasi finali e la Coppa Piemonte delle diverse categorie. E nel prossimo weekend, fra sabato 6 e domenica 7 maggio, partirà l’assegnazione del Titolo della Delegazione Provinciale di Torino di Under 15 e Under 14 .

Nell'Under 15, le vincitrici dei quattro gironi (Rosta, Caselle, Vanchiglia e Pozzomaina) si sfideranno in un quadriangolare, con due semifinali di andata e ritorno più la finale fra le due vincitrici. Il Rosta sfiderà il Caselle domenica 7 maggio con fischio d'inizio ore 10.30, mentre il Pozzomaina ospiterà il Vanchiglia sabato 6 maggio alle 18. Domenica 14 alle 10.30, invece, sarà la volta delle due sfide di ritorno. Si chiuderà domenica 21 maggio con la finale.

Nell'Under 14 la formula cambia, poiché i gironi erano tre: Rosta, Atletico CBL e Candiolo. Si comincia sabato 6 maggio con Rosta e Atletico CLB alle ore 15 che daranno il via alla prima giornata ; il 14 si giocherà la seconda giornata e il 21 maggio la terza.

Infine la corsa al titolo per gli Under 16 e gli Under 17, già iniziata lo scorso weekend e che proseguirà questa domenica con la seconda giornata. All'esordio, domenica scorsa, in Under 16 la Virtus Calcio ha vinto 1-0 sul campo del Bacigalupo. E proprio il Bacigalupo farà visita al Mirafiori sabato alle ore 15. Mentre il 13 si chiuderà con Virtus Calcio-Mirafiori. In Under 17, esordio con un pareggio per Borgaro Nobis-Pianezza; domenica 7 spazio a Virtus Mercadante-Borgaro con start alle 10.30. Saranno Pianezza e Virtus Mercadante a chiudere il triangolare domenica 14 maggio, con calcio d'inizio sempre per le 10.30.