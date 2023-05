U14 Regionali: il Pinerolo vince ma saluta la Coppa Piemonte anzitempo

Il Pinerolo sbanca l’”Alessio Parlato” di Orbassano, ma non conquista la qualificazione al prossimo turno visto il concatenato successo della CBS contro il Fossano. Prestigiosa comunque la cavalcata dei biancoblù, che nonostante il destino non fosse ampiamente nelle rispettive mani, hanno onorato l’ultimo impegno del girone D della Coppa Piemonte Valle d’Aosta e hanno chiuso al terzo gradino della classifica dopo una regular-season disputata sotto i riflettori. Stesso discorso per la Sisport, che deve arrendersi alla maggiore qualità degli ospiti e dire addio al sogno di conquistare l’ambito trofeo. Il match regala emozioni da una parte e dall’altra, merito delle due formazioni che decidono di affrontarsi vis a vis. La prima occasione da rete capita sui piedi di Buzzi, ma la conclusione sorvola ampiamente il montante alto della porta bianconera. I tentativi degli ospiti diventano più minacciosi verso la metà del primo copione di gara. Al 23’ la sassata scoccata dal destro di Ponticelli viene inibita dai guantoni di Schierano; mentre poco dopo è Buraci ad affinare i riflessi dell’estremo difensore avversario. I blues crescono d’intensità e al 33’ giro di lancette sfiorano il vantaggio con Marangoni, che mette fuori da pochi passi. L’equilibrio spasmodico viene infranto nella ripresa. Al 13’ il Pinerolo passa a condurre, grazie a un’azione canonica da Playstation: Buraci verticalizza per Calizia il quale pesca Penno che da buona posizione spedisce la sfera all’incrocio dei pali. La rete non scalfisce i piani della Sisport, che rientra nel match sessanta secondi dopo con Ragagnin, bravo a indirizzare il cuoio all’angolino basso della porta difesa da Galotto. I bianconeri però non hanno fatto i conti con Penno, MVP dell’incontro, che a pochi minuti dal triplice fischio sigla la doppietta personale. Nel finale la banda di Saglietti avrebbe l’occasione di pareggiare; ma il rigore di El Meskin viene neutralizzato da Galotto. I biancoblù vincono, convincono e si regalano l’ultima gioia di questa stagione. Il sogno nella Coppa Piemonte, infatti, si infrange fin da subito; per la Sisport, invece, la sconfitta odierna non toglie i meriti di aver disputata un’annata positiva ai vertici della classifica. Entrambe le squadre terminano qui la post-season e resta il rammarico di non aver centrato l’obiettivo di disputare le final-8.