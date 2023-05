U15 Regionali: finale da thrilling, l'Alpignano la ribalta e vola in semifinale

Emozioni e spettacolo nei quarti di finale di playoff regionali , dove Alpignano e RG Ticino ci mettono il cuore per un posto nel penultimo atto stagionale. Nel match di Via Migliarone si arriva ai tempi supplementari per sancire un vincitore, in questo caso la squadra di casa che, dopo lo svantaggio iniziale, fa partire la rimonta allo scadere dei tempi regolamentari. Poi, la magia del calcio è anche quella: Cretu entra dalla panchina e cambia il destino della partita. L’Alpignano di Baseggio vola in semifinale lanciando il cuore oltre l’ostacolo. L’RG Ticino, invece, si arrende e conclude una stagione magnifica, senza nulla da recriminare a una squadra che arrivata a due minuti dall’impresa.

I ritmi sono altissimi sin dalle prime battute, con le due squadre che non si nascondono e cercano da subito di mettere in difficoltà gli avversari. Ci prova la formazione di casa con un palleggio verso gli esterni che destabilizza gli equilibri ticinesi grazie ad un Amoroso in stato di grazia. Attenta e puntuale la difesa degli ospiti. Dall’altra parte, i ragazzi di Gentile si affidano alle incursioni di Costa, continuamente braccato dalla linea difensiva dell’Alpignano. L’equilibrio, però, persiste e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

L’economia del match viene stravolta totalmente nella seconda frazione di gioco, quando il Ticino si spinge in avanti con il solito Costa. Proprio dal piede dell’attaccante ticinese nasce la prima sinfonia del match: cross dalla destra perfetto a scavalcare un incerto Traversi, Legori legge bene la traiettoria e spinge in rete il vantaggio ospite. L’Alpignano subisce il colpo, ma non molla. Anzi, tenta il tutto per tutto, occasione dopo occasione. La porta avversaria, però, sembra stregata. Ma quando mancano tre giri d’orologio dal fischio finale, un colpo di genio ci regala due tempi in più di spettacolo: è di Curri il dolce pallonetto che scavalca Messina e conclude la sua strada in rete.

All’inizio dei supplementari, è proprio l’Alpignano ad avere più grinta e voglia di uno stanchissimo Ticino. Bastano, infatti, otto minuti per cambiare il volto della partita. Da calcio d’angolo, è Cretu, subentrato dalla panchina, a prendere il tempo giusto per spingere in rete il gol della rimonta. Nel finale, i ragazzi di Gentile ci provano, ma il fisico, dopo più di un’ora e mezza di gioco, comincia a cedere. I biancaazzurri, invece, si chiudono con determinazione. Il triplice fischio dell’arbitro fa esplodere di gioia i tifosi presenti in tribuna. La squadra di Baseggio vola in semifinale.