U15 Regionali: il Chieri vola alle semifinali della Coppa Piemonte

Il Pinerolo si presenta all’appuntamento con tre assenze importanti, causa infortunio: Fossat, Barbero e Rizzi. Nonostante ciò, l’avvio di gara è favorevole alla formazione allenata da Vallarelli, che sfiora il gol del vantaggio, ma il colpo di testa di Faye diretto all’incrocio dei pali è sventato da un super Marasca. L’estremo difensore del Chieri si ripete dopo pochi minuti, con un doppio intervento sensazionale, su sviluppi di calcio di punizione: Bongiovanni crossa in mezzo, Tibaldo indirizza verso la porta, ma Marasca interviene, neutralizzando anche il successivo tentativo di Faye, con un'altra parata strepitosa. I rischi corsi scuotono il Chieri, che passa avanti al ventottesimo minuto: Orso serve Marini in area di rigore, la sfera viene spizzata e sorprende Rovero. L’1-0 manda le squadre negli spogliatoi.

All’intervallo, il Pinerolo prova a riorganizzare le idee e rientra in campo con un atteggiamento determinato, alla ricerca del pari. Tuttavia, è il Chieri a sfiorare il raddoppio, con la percussione interna di Garbellini, che si presenta davanti a Rovello e calcia a botta sicura, ma il portiere risponde presente e chiude lo specchio della porta. Il 2-0 è soltanto rimandato: a metà ripresa, Palumbo (appena ammonito) si libera da un avversario e calcia dal limite dell’area con il mancino, infilando la sfera all’angolino. Nel giro di tre minuti, tuttavia, l’attaccante rimedia la seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Il Pinerolo si riversa in avanti alla ricerca del gol che darebbe ulteriori speranze, ma rischia di subire il tris in contropiede. Il Chieri spinge da sinistra, con una triangolazione tra Orso e Ruta, che mette in mezzo per Garbellini, ma quest’ultimo non arriva di un soffio. Nel finale, Faye Mansour controlla un tentativo di sponda in area di rigore e insacca, accorciando le distanze. Il forcing finale del Pinerolo non porta al pareggio: finisce 2-1, il Chieri può esultare.

Al netto delle numerose ammonizioni, il match è stato intenso, deciso, ma corretto da entrambe le parti, essendo una sfida da dentro o fuori. Vince il Chieri, che passa al turno successivo, mentre il Pinerolo può ritenersi ampiamente soddisfatto per quanto mostrato in campo.