U16 Regionali: Chisola e Sisport si qualificano ai quarti di finale

Un pareggio che vale oro e vale, soprattutto, la qualificazione. Per entrambi. Lo 0-0 contro la Sisport sorride al Chisola e agli ospiti, che strappano il pass per le fasi finali della Coppa Piemonte Under 16 nel girone 3 e accedono ai quarti di finale. La squadra di Moschini chiude al primo posto, mentre gli ospiti nonostante abbiano totalizzato gli stessi punti della Novese passano il turno in virtù della vittoria nello scontro diretto alla prima giornata. Insomma, una giornata che sorride a entrambi. A partire forte, però, è la Sisport, che dagli sviluppi di un calcio piazzato con Bledea sfiora il gol del vantaggio. Ma il suo mancino dal limite dell'area termina fuori, e Bruno può tirare un sospiro di sollievo. Al 20' arriva anche il primo squillo del Chisola, con Lazzaro che da destra pennella una palla al bacio per Troia, che dalla trequarti serve Marmo. Ma il bomber non è lucido e calcia fuori. L'occasione fallita non abbatte la squadra di casa, che resta sul pezzo con l'obiettivo di trovare la via del gol. Intorno alla mezz'ora ci prova Ambrosino, ma la sua conclusione da fuori area - seppur potente - trova un attentissimo Lonegro che, in due tempi, allontana ogni pericolo. E poco prima della fine della prima frazione di gioco la squadra di Moschini si rende nuovamente pericolosa con capitan Tarucco, ma senza successo. Nella ripresa la squadra di casa rientra concentrata e con la stessa determinazione del primo tempo: al 10' è Naranjo Barrera che s'improvvisa assist-man nella speranza che Marmo faccia gol, ma l'azione offensiva non si chiude nel migliore dei modi. Il Chisola chiama, la Sisport risponde: superato il 20' grande azione di Parente, che dalla fascia dopo uno strepitoso dribbling crossa al centro ma trova un perfetto Bruscolini, che salva spazzando in corner e tenendo in vita i suoi. I due tecnici iniziano a dare spazio a chi aveva cominciato dalla panchina, ed è proprio uno dei subentrati (Di Gioia) a rendersi pericoloso sfiorando il gol. Ma è un sabato il cui risultato sembra scritto. L'ultimo tentativo prima del triplice fischio è di Parente, che prova a impensierire Bruno con un gran tiro da fuori area, senza però trovare fortuna. È l'ultima emozione di una gara equilibrata che sorride a tutte e due le formazioni.