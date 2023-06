Sta nascendo il nuovo Venaria Reale

L'annuncio è arrivato con un comunicato sui propri canali social: "Cominciamo subito con uno degli acquisti più importanti, il nuovo direttore sportivo del settore giovanile che sostituirà Andrea Esta che ringraziamo per la sua preziosa collaborazione in questa stagione che sta per finire e che ha dovuto lasciare per motivi di lavoro. E' Raffaele Balluardo, uno dei ritorni più graditi al direttivo societario". Dopo l'annuncio di Balluardo è arrivato quello di Sergio Pinna in arrivo dall'Alpignano, che ricoprirà invece il ruolo di direttore della scuola calcio. Qualche giorno prima invece era stata la volta dell'ufficializzazione del ritorno in società di Antonio De Simone, dopo le avventure in precedenza al Lascaris.