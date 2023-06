Coppa Piemonte U19 Provinciali, arrivano le quattro semifinaliste

Ultimo dei tre turni in programma per la Coppa Piemonte Under 19 Provinciali. Nel girone A vince 3-0 l'LG Trino contro la Mappanese, conquistando la prima posizione nel raggruppamento e conseguentemente l'accesso alle semifinali. Stessi punti della Pro Novara (4) ma una differenza reti migliore degli avversari. Nel girone B, stessa situazione in graduatoria tra Bsr Grugliasco ed Aygreville, passano i primi con lo 0-0 di questo pomeriggio nello scontro diretto e un triangolare chiuso a due gol fatti e zero subiti.