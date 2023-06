Supplementari di gloria, il CBS vince la Coppa Piemonte U19 Regionali

Il CBS vince una spettacolare finale della Coppa Piemonte Under 19 Regionali battendo ai tempi supplementari l'Alpignano per 4-3. Una gara tiratissima, in cui la formazione rossonera passa dopo 9' grazie alla rete siglata da Alickaj. La risposta dei rivali arriva con Critelli, che tra il 16' e il 21' mette a segno una doppietta mandando avanti i suoi. Tursi al 29' impatta sul 2-2 e il risultato resta il medesimo fino alla fine dei regolamentari.