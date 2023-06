Naretto unica novità nel parco allenatori del Cenisia

Tempo di graditi ritorni per il Cenisia . Il club in viola ha ufficializzato i nomi degli allenatori che guideranno le formazioni dell'agonistica nella prossima stagione. Primo fra tutti, quello di Beppe Naretto , ormai ex tecnico della Virtus Mercadante , che prenderà per mano l'Under 19 Regionale. Quello di Naretto è un ritorno sulla panchina di una formazione del Cenisia, dopo che nel 2020/21 aveva allenato l'Under 15 , categoria alla quale era affezionato dai tempi del Venaria. Quello di Naretto è un profilo di grande esperienza, molto conosciuto e apprezzato nell'ambiente del calcio giovanile piemontese: Barcanova, Lucento e Collegno Paradiso sono solo alcune delle realtà dove il prossimo tecnico dell'Under 19 ha allenato.

Le altre categorie invece, avranno in panchina tutti nomi già legati all'ambiente durante la passata stagione. Matteo Curcio rimarrà alla guida dell'Under 17 dopo una salvezza conquistata agevolmente. Confermato anche Matteo De Simone con i 2008 dopo averli presi lo scorso anno da new entry dopo l'esperienza con la Cit Turin. Christian Secci invece, lascerà gli Allievi e tornerà con i Giovanissimi: pronta per lui l'Under 15 che, salvo sorprese, giocherà i Regionali da neopromossa. I 2009 del Cenisia infatti, sono in testa al gruppo di qualificazione con 12 punti in quattro partite. Chiudiamo con l'Under 14 che sarà affidata a Giacomo Orifici. L'allenatore segue i ragazzi già dal primo anno di Esordienti, e toccherà proprio a lui guidarli nel passaggio al calcio a 11 in nome di una continuità tanto cara al Cenisia.