Coppa Piemonte U19 Provinciali, Novese e BSR in finale

Le semifinali di ritorno della Coppa Piemonte Under 19 Provinciali hanno emesso la propria sentenza. Sono BSR Grugliasco e Calcio Novese le finaliste che mercoledì 28 giugno si sfideranno per conquistare il titolo. La formazione di Grugliasco ha battuto 5-0 l'LG Trino dopo aver già vinto per 2-0 la sfida d'andata. Netta l'affermazione dei padroni di casa, avanti di tre reti già alla fine del primo tempo con Sanfilippo, Papagno e Crepaldi. Nella ripresa a segno anche Bombieri e Coello, cinque marcatori differenti a dimostrazione di come la squadra di Tempo sia capace di far male con armi sempre diverse.